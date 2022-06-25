Названо число отказавшихся от российского газа стран ЕС

Еврокомиссия: 12 стран ЕС полностью или частично отказались от российского газа

В Еврокомиссии заявили, что 12 стран ЕС полностью или частично отказались от поставок российского газа. Такое число назвала уполномоченный ЕК по энергетике Кадри Симсон (Kadri Simson), передает «Интерфакс».

«Ситуация острая уже с начала прошлогодней осени, но поведение России в последние недели значительно обострило риски», — сообщила Симсон.

Она отметила, что кризисный план, разработанный государствами ЕС, может пригодиться «каждый час». Кроме того, представитель ЕК добавила, что на прошлой неделе европейские страны углубили сотрудничество по поставкам газа с Израилем, Египтом, Норвегией и Азербайджаном.

По словам Симсон, в мае был установлен очередной рекорд по поступлению сжиженного природного газа — он достиг 12,8 миллиарда кубометров.

Ранее в июне власти Германии предупредили о трехкратном росте потребительских цен на газ. По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, с момента сокращения поставок российского газа на прошлой неделе уровень цен вновь вырос на 50 процентов.