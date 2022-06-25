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В Германии предупредили о трехкратном росте потребительских цен на газ

Глава регулятор ФРГ Мюллер предупредили о трехкратном росте потребительских цен на газ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предупредил о трехкратном росте потребительских цен на газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTL.

«Когда вы делаете прогноз, это во многом зависит от того, как вы отапливаете, как построено ваше здание. Однако прежний счет за газ может вырасти в три раза», — сказал глава регулятора ФРГ.

По его словам, что с момента сокращения поставок российского газа на прошлой неделе уровень цен вновь вырос на 50 процентов. «Многие импортеры газа говорят, что хотели бы переложить это [цены] дальше [на потребителей]», — сказал он.

Мюллер заявил, что для этого следует активировать механизм корректировки цен, который разрешен на втором этапе плана по реагированию на напряженную ситуацию с поставками газа. Он также отметил, что 11 июля начнется плановая ежегодная инспекция газопровода «Северный поток». «"Северный поток" будет полностью остановлен, и мы не знаем, что случится потом», — сказал он.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германия столкнется с нехваткой газа, если объемы поставок российского газа останутся на таком же низком уровне, как сейчас. Дефицит может привести к остановке работы некоторых отраслей зимой.

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Марина Совина
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