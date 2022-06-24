Германию предупредили о возможной остановке части экономики

Министр экономики Германии Хабек предупредил о возможной остановке части экономики

Германия столкнется с нехваткой газа, если объемы поставок российского газа останутся на таком же низком уровне, как сейчас. Дефицит может привести к остановке работы некоторых отраслей зимой, сообщает Reuters со ссылкой на заявления министра экономики Германии Роберта Хабека в интервью Der Spiegel.

Компаниям придется останавливать производства, увольнять работников, люди влезут в долги из-за счетов за отопление и станут беднее, а также нарушатся цепочки в поставках, прокомментировал перспективу Хабек. Чиновник добавил, что подобное развитие событий является частью плана президента России Владимира Путина по разделению страны: «Благоприятная почва для популизма, которая призвана подорвать нашу либеральную демократию изнутри».

Хабек заявил о планах дальнейшей поддержки, которая позволит облегчить положение компаний и населения, однако предупредил, что устранить все последствия не удастся. Потребители могут столкнуться с удвоением или утроением своих расходов на электроэнергию, которые в некоторых случаях и так уже на 30-80 процентов выше из-за роста цен с осени 2021 года, отметил руководитель Федерального сетевого агентства (BNetzA) Клаус Мюллер в эфире телеканала ARD 24 июня 2022 года.

23 июня 2022 года Хабек объявил о начале второй из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису. 24 июня 2024 года Мюллер добавил, что при стопроцентной заполненности газохранилищ Германия способна продержаться без российского газа 2,5 месяца средней зимы. Чтобы не допустить такого развития событий, он призвал власти найти дополнительных поставщиков и экономить газ.

Проблемы начались 14 июня 2022 года, когда «Газпром» объявил о перебоях в прокачке газа в Европу. Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод «Северный поток» должны были поступить в ограниченном объеме.

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