В Германии просчитали возможность прожить без российского газа

BNetzA: Германия способна продержаться без российского газа меньше трех месяцев зимы

При стопроцентной заполненности газохранилищ Германия способна продержаться без российского газа 2,5 месяца средней зимы. Об этом заявил руководитель Федерального сетевого агентства (BNetzA) Клаус Мюллер, передает ТАСС.

Он просчитал, что меньше чем через три месяца хранилища опустеют. Чтобы не допустить такого развития событий, он призвал власти найти дополнительных поставщиков и экономить газ. При этом глава немецкого регулятора оценил текущую обстановку с поставками газа как «напряженную, но пока стабильную».

Поставки российского газа в Германию и ряд других европейских стран сократились в середине июня из-за неисправности оборудования на компрессорной станции «Газпрома» «Портовая». Несколько газотурбинных двигателей были отправлены на гарантийный ремонт в Канаду, которая отказалась возвращать их из-за санкций.

23 июня министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о нехватке газа в стране на фоне сокращения поставок из России. Он рассказал, что ФРГ столкнулась с газовым кризисом, и объявил о начале второй из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису. По его словам, жители и предприятия должны сократить потребление газа — «сейчас, летом, а затем и зимой».

21 июня немецкая компания EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG подписала долгосрочное соглашение о покупке сжиженного природного газа (СПГ) у американского экспортера Venture Global LNG. Согласно совместному заявлению, компания из США будет поставлять EnBW 1,5 миллиона тонн СПГ в год начиная с 2026 года. Договор заключен сроком на 20 лет.