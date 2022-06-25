В Череповце сгорела квартира из-за взрыва электросамоката

В Череповце сгорела квартира из-за взрыва аккумулятора электросамоката

В Череповце сгорела квартира из-за взрыва аккумулятора электросамоката. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Вологодской области.

По информации издания, пожар в многоэтажном доме произошел на улице проспект Победы, дом 134. В частности,

загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже панельного 9-этажного дома. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В ходе происшествия пострадала внутренняя отделка квартиры и имущество.

Известно, что пожарные спасли из огня трех человек. При этом еще 13 человек, среди которых было три ребенка, эвакуировались самостоятельно.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, что Сибири и Дальнему Востоку грозят опасные лесные пожары. Он подчеркнул, что над ликвидацией природных бедствий работают сотни специалистов.