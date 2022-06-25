Пленный военный пожалел о сражении на стороне Украины

Пленный ВСУ Леонид Мусейчук рассказал о сожалении из-за решения воевать за Украину

Украинский военный Леонид Мусейчук, сдавшийся в плен, пожалел о решении сражаться на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина был призван в украинские войска в апреле. Утверждается, что Мусейчука отправили во Львовскую область, где его подготовкой занимались американец и англичанин.

«Они имена не говорили, говорили по-английски, переводчик у них был. Учили, как отступать и как нападать», — рассказал он. По его мнению, многие среди украинских военных тоже хотят сдаться.

Ранее в июне стало известно о 800 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен в котле Горское — Золотое под Лисичанском. По данным источника, близкого к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), среди пленных много раненых.