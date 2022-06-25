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В Мюнхене десятки тысяч человек смогут выйти на протесты из-за саммита G7

Полиция Германии заявила об ожидании до 20 тысяч протестующих из-за саммита G7

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Полиция Германии заявила, что из-за саммита стран «Большой семерки» (G7) в Мюнхене могут выйти до 20 тысяч участников акции протеста. Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что в демонстрациях примут участие около 50 групп, критикующих глобализацию, в числе которых будет и Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Ожидается, что требования протестующих будут включать поэтапный отказ от ископаемого топлива, сохранение разнообразия животных и растений, социальную справедливость на планете и усиленную борьбу с голодом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на саммите G7 в том числе обсудят последствия российской военной спецоперации на Украине и возможность дипломатического урегулирования конфликта. Он добавил, что мир также сталкивается с другими глобальными вызовами вроде последствий COVID-19 и изменения климата.

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Никита Абрамов
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