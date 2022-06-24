Блинкен заявил о планах обсудить заключение мира на Украине со странами G7

Госсекретарь США Блинкен заявил о планах обсудить мирное урегулирование на Украине с G7

На саммите стран «Большой семерки» (G7), который пройдет 26–28 июня в Германии, в том числе обсудят последствия российской военной спецоперации на Украине и возможность дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.

«Последствия российской агрессии против Украины будут обсуждаться в следующие дни, в частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения», — отметил он.

