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Блинкен заявил о планах обсудить заключение мира на Украине со странами G7

Госсекретарь США Блинкен заявил о планах обсудить мирное урегулирование на Украине с G7

На саммите стран «Большой семерки» (G7), который пройдет 26–28 июня в Германии, в том числе обсудят последствия российской военной спецоперации на Украине и возможность дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.

«Последствия российской агрессии против Украины будут обсуждаться в следующие дни, в частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения», — отметил он.

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Виктория Кондратьева
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