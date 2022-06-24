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Джонсон призвал G7 и НАТО не поощрять «плохой мир» на Украине

Борис Джонсон призвал G7 и НАТО не поощрять Украину соглашаться на «плохой мир»
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал G7 и НАТО не поощрять «плохой мир» на Украине. Его слова передает издание The Guardian.

«Сейчас не время поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, для которого им предлагается отдать куски своей территории в обмен на прекращение огня. Я думаю, что это было бы катастрофой», — передал премьер послание «коллегам из G7 и НАТО».

22 июня Борис Джонсон призвал восстановить украинскую территорию в рамках границ до 24 февраля, то есть до начала российской операции на Украине. Тогда он также добавил, что Киев не отдаст территории в обмен на мир и откажется подписать «плохое» соглашение.

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Марина Совина
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