В Британии призвали восстановить территорию Украины в границах до 24 февраля

Джонсон призвал восстановить украинскую территорию в рамках границ до 24 февраля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал восстановить украинскую территорию в рамках границ до 24 февраля, то есть до начала российской операции на Украине. Его слова приводит итальянская газета Corriere della Sera.

«Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть большими украинцами, чем они сами. Это их кризис, им и решать, как поступать», — подчеркнул политик.

Джонсон добавил, что Киев не отдаст территории в обмен на мир и откажется подписать «плохое» соглашение. Британский премьер пояснил, что когда западные страны говорят, что президент России Владимир Путин должен «проиграть», имеется в виду не внутренняя политика Москвы, а возвращение к статусу-кво до 24 февраля.

Ранее Джонсон рассказал, что несмотря на то, что люди во всем мире уже устали слушать новости и испытывать на себе последствия конфликта на Украине, эта тема является крайне важной. Он также заверил, что западные страны продолжат оказывать Киеву необходимую поддержку.