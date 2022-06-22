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Джонсон заявил об усталости людей от темы Украины во всем мире

Премьер Великобритании Джонсон заявил, что во всем мире люди устали от темы Украины

Фото: Andrew Parsons / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Süddeutsche Zeitung рассказал, что несмотря на то, что люди во всем мире уже устали слушать новости и испытывать на себе последствия конфликта на Украине, эта тема является крайне важной. Он также заверил, что западные страны продолжат оказывать Киеву необходимую поддержку, передает ТАСС.

«В мире есть угроза усталости от украинского конфликта. Рост цен на энергетику и продукты, растущая инфляция — все это сказывается на стойкости людей», — заявил британский премьер.

Он отметил, что Лондон совместно с другими государствами готов и дальше помогать украинцам. При этом, по его словам, Запад не должен навязывать какие-либо взгляды жителям страны, поскольку они должны сами решать, какие действия им стоит предпринимать в сложившейся ситуации.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции рассказала, что страна выполнит рекомендации Еврокомиссии (ЕК) для получения статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Она пообещала, что республика сможет реализовать соответствующие меры до конца.

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Марина Совина
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