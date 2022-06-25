США обвинили Россию в готовности использовать газ в качестве оружия

СНБ США: сокращая поставки газа в Европу, Россия использует энергоносители как оружие

Власти США заявили, что сокращение поставок российского газа в Европу говорит о готовности президента России Владимира Путина использовать энергоносители в качестве оружия. Такое обвинение выдвинул координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает РИА Новости.

Кирби также заявил, что в США не верят тому, что сокращение поставок происходит из-за технических сбоев. «И я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит», — сказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о подорожании энергоносителей из-за конфликта на Украине. Глава немецкого правительства также призвал готовиться к увеличению стоимости продуктов питания.