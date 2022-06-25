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ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по поселку в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Доломитного и Пантелеймоновки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказало об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) БМ-21 «Град» поселков Доломитное и Пантелеймоновка, передает РИА Новости.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:30 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм; 20:10 — н.п. Дылеевка — н.п. Доломитное: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Подразделения Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Вооруженных сил России освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что республика полностью взяла под контроль территорию завода «Азот» и левобережье Северского Донца в границах ЛНР.

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Марина Совина
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