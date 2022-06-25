Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ЛНР и Россия освободили четыре населенных пункта на Украине

Минобороны: силы ЛНР и России освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Вооруженных сил России освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как заявил представитель ведомства, в ходе специальной военной операции силы ЛНР и России освободили четыре населенных пункта на Украине.

Конашенков добавил, что республика полностью взяла под контроль территорию завода «Азот» и левобережье Северского Донца в границах ЛНР.

Наступательные действия российских войск осуществлялись под командованием генерала армии Сергея Суровикина.

Ранее сообщалось, что союзные силы ЛНР и России вошли в пределы городской застройки Лисичанска, где взяли под контроль шахту и желатиновый завод.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М»
США обвинили Россию в готовности использовать газ в качестве оружия
Путин предупредил о хранящихся в Европе ядерных боезарядах США
Политолог дал прогноз Союзному государству
Российская актриса назвала главные преимущества жизни в Москве
Овечкин забил гол за футбольное «Динамо»
ЛНР и Россия освободили четыре населенных пункта на Украине
Лидеры G7 договорятся о запрете на импорт золота из России
Президент Швейцарии призвал граждан экономить из-за роста цен
Раскрыта суточная норма потребления свежих ягод и фруктов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.