ЛНР и Россия освободили четыре населенных пункта на Украине

Минобороны: силы ЛНР и России освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино

Подразделения Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Вооруженных сил России освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как заявил представитель ведомства, в ходе специальной военной операции силы ЛНР и России освободили четыре населенных пункта на Украине.

Конашенков добавил, что республика полностью взяла под контроль территорию завода «Азот» и левобережье Северского Донца в границах ЛНР.

Наступательные действия российских войск осуществлялись под командованием генерала армии Сергея Суровикина.

Ранее сообщалось, что союзные силы ЛНР и России вошли в пределы городской застройки Лисичанска, где взяли под контроль шахту и желатиновый завод.