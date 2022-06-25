Союзные силы ЛНР и России вошли в Лисичанск

Офицер НМ Марочко заявил, что союзные силы ЛНР и ВС России вошли в Лисичанск

Народная полиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) и Вооруженные силы (ВС) России ведут бои в пределах городской застройки Лисичанска. Об этом заявил подполковник силового ведомства Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам офицера, российские военные вошли в Лисичанск, в настоящий момент бои ведутся внутри города.

Ранее 25 июня сообщалось, что союзные силы ЛНР и России взяли под контроль шахту и желатиновый завод в Лисичанске.

23 июня глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал окружить Лисичанск в течение трех дней. При этом он уточнил, что не может разглашать точную информацию о планах военных.