Силы ЛНР и России взяли под контроль шахту и завод в Лисичанске

Силы ЛНР и России взяли под контроль шахту и желатиновый завод в Лисичанске

Народная милиция ЛНР и союзные силы России взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске. Об этом сообщил подполковник силового ведомства Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанск, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод», — рассказал офицер Народной милиции ЛНР.

Марочко уточнил, что бои уже ведутся в городской застройке.

24 июня вооруженные силы России совместно с бойцами Луганской народной республики (ЛНР) вошли в остающийся под украинским контролем город Лисичанск. Ранее стало известно о сдаче в плен свыше 800 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в котле Горское — Золотое.