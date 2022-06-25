В НАТО заявили о великой культуре России

Заместитель генсека НАТО Джоанэ назвал Россию страной великой культуры

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Россия вносит «массированный вклад» в мировую культуру. Его слова приводит румынское агентство Agerpres.

Джоанэ прокомментировал включение российских фильмов в программу международного кинофестиваля «Трансильвания» (TIFF) в румынском городе Клуж-Напока и назвал Россию страной великой культуры.

«Все же Россия это — страна великой культуры, большой культурной глубины, массированный вкладчик в мировую культуру», — подчеркнул он.

Представитель НАТО предположил, что культура, возможно, «дает в конце концов шанс». «Визуальные и невизуальные коммуникации посредством символов зачастую более эффективны, чем политические, дипломатические или военные коммуникации», — заключил Джоанэ.

Ранее 25 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек решение украинского конфликта путем дипломатии. «Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров», — предположил он.