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Президент Молдавии заявила о намерении посетить Киев

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что планирует в ближайшее время посетить Киев

Фото: Yoan Valat / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Prime заявила о своем намерении в ближайшее время посетить Киев.

«Есть план в ближайшее время посетить Киев, но я сообщу больше подробностей, когда этот визит будет согласован», — сказала она.

О темах, которые будут затрагиваться в грядущем визите, глава государства также умолчала.

17 июня стало известно, что британский премьер Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Днем ранее, 16 июня, с визитом в украинскую столицу приезжали президент Франции Эммануэль Макрон, его румынский коллега Клаус Йоханнис, канцлер Германии Олаф Шольц, а также премьер-министр Италии Марио Драги.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Джонсон обсудил с Зеленским поставки Украине тяжелого вооружения и систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Никита Абрамов
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