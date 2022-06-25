Ким Кардашьян объяснила причины раннего подъема утром

Телезвезда Ким Кардашьян рассказала, что встает в 5:30 утра до пробуждения детей

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян объяснила причины раннего подъема каждое утро. На эту тему она высказалась в интервью изданию People.

41-летняя знаменитость рассказала журналистам о своей каждодневной рутине. По словам модели, она встает в 5:30, после чего с 6 до 7 утра проводит тренировку, чтобы успеть позаниматься спортом до пробуждения детей. Известно, что Кардашьян воспитывает Норт (North), Сейнта (Saint), Чикаго (Chicago) и Псалма (Psalm).

Собеседница People призналась, что самостоятельно отвозит детей в школу. «Потом у меня есть совсем немного времени для себя. Я слушаю любимую музыку, и это очень помогает мне настроиться на день», — уточнила предпринимательница и добавила, что в течение дня у нее нет времени на уединение. «Но хаос — это тоже красота», — заключила она.

В мае в преддверии бала Met Gala в соцсетях появилось видео, на кадрах которого Ким Кардашьян облачается в платье Мэрилин Монро. Модель нашла способ втиснуться в узкий наряд с помощью шнурка. В ролике видно, что ей помогала команда из нескольких человек. Во время подготовки к мероприятию телезвезду поддерживал ее бойфренд, комик Пит Дэвидсон.