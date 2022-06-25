Бывшая жена Арнольда Шварценеггера получит половину от его доходов за 25 лет

US Weekly: экс-супруга Шварценеггера Шрайвер получит половину от его доходов за 25 лет

Журналисты выяснили сумму компенсации, которую бывшая жена актера Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер получит в связи с разводом. Материал публикует портал US Weekly.

Известно, что женщина подала документы на развод еще в 2011 году после того, как ее муж признался, что является отцом ребенка их домработницы Джозефа Баэна. Официально пара развелась только в декабре 2021 года после многолетней судебной тяжбы по урегулированию споров о разделе имущества.

По информации издания, в июне присяжные постановили, что экс-супруга имеет право на половину сбережений бывшего губернатора Калифорнии, которые он заработал с 1986 по 2011 год, учитывая пенсию актера в том числе. При этом точная сумма доходов, которую Шварценеггер накопил за 25 лет, не раскрывается.

Арнольд Шварценеггер женился на тележурналистке Марии Шрайвер, приходившейся племянницей президенту США Джону Кеннеди, в 1986 году. В браке у них родились четверо детей. Шрайвер подала на развод в июле 2011 года, хотя к тому времени они с супругом уже несколько месяцев не жили вместе. Причиной разрыва семейных отношений, как выяснилось позже, стало наличие у актера романа на стороне и внебрачного ребенка.