Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бывшая жена Арнольда Шварценеггера получит половину от его доходов за 25 лет

US Weekly: экс-супруга Шварценеггера Шрайвер получит половину от его доходов за 25 лет

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Журналисты выяснили сумму компенсации, которую бывшая жена актера Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер получит в связи с разводом. Материал публикует портал US Weekly.

Известно, что женщина подала документы на развод еще в 2011 году после того, как ее муж признался, что является отцом ребенка их домработницы Джозефа Баэна. Официально пара развелась только в декабре 2021 года после многолетней судебной тяжбы по урегулированию споров о разделе имущества.

По информации издания, в июне присяжные постановили, что экс-супруга имеет право на половину сбережений бывшего губернатора Калифорнии, которые он заработал с 1986 по 2011 год, учитывая пенсию актера в том числе. При этом точная сумма доходов, которую Шварценеггер накопил за 25 лет, не раскрывается.

Арнольд Шварценеггер женился на тележурналистке Марии Шрайвер, приходившейся племянницей президенту США Джону Кеннеди, в 1986 году. В браке у них родились четверо детей. Шрайвер подала на развод в июле 2011 года, хотя к тому времени они с супругом уже несколько месяцев не жили вместе. Причиной разрыва семейных отношений, как выяснилось позже, стало наличие у актера романа на стороне и внебрачного ребенка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Силы ЛНР и России взяли под контроль шахту и завод в Лисичанске
Бузова задрала юбку и показала нижнее белье
Россиянин в подъезде попытался изнасиловать 14-летнюю школьницу
Пародист рассказал о плюсах сходства с Владимиром Путиным
Бывшая жена Арнольда Шварценеггера получит половину от его доходов за 25 лет
ВСУ сообщили о работающих в Донбассе РСЗО HIMARS
Пьяный россиянин устроил стрельбу в парке
В Молдавии заявили об угрозе продовольственной безопасности в стране
В Москве преступники похитили мужчину и вымогали у него миллионы рублей
Союзные силы ЛНР и России вошли в Лисичанск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.