Российский посол прокомментировал вопрос поставок турбин для «Северного потока»

Посол Степанов: Россия не обсуждает с Канадой поставки турбин для «Северного потока»

Россия не обсуждает с Германией и Канадой вопрос поставок турбин для «Северного потока», которые оказались заблокированы из-за санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Канаде Олега Степанова.

«С точки зрения посольства, этот вопрос — в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», — сказал дипломат.

По словам Степанова, Москва не видит необходимости «становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств».

Ранее сообщалось, что лидеры стран «большой семерки» (G7) могут обсудить проблему с турбиной компании Siemens для российского «Газпрома», которая была отправлена в Канаду для ремонта и не может быть передана обратно из-за введения антироссийских санкций. Как отметил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, сокращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток», возникшее из-за сложившейся ситуации с оборудованием, обеспокоило Германию.

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