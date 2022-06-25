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Россиян с долгами по ЖКУ предупредили о проблемах

Директор «ПИК-Кофморт» Розанов: УК подают в суд на должников по ЖКУ через 3-6 месяцев

Фото: агентство «Москва»

Операционный директор управляющей компании (УК) «ПИК-Кофморт» Илья Розанов в беседе с РИА Новости предупредил россиян с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) о возможных проблемах.

Как объяснил эксперт, управляющие многоквартирными домами компании начинают подавать в суд на должников по ЖКХ уже через три-шесть месяцев с момента образования задолженности, причем делают это из-за сумм буквально в несколько тысяч рублей. Поскольку обычно плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа, то уже на 11-е число неоплаченный счет будет считаться просроченной задолженностью. С 31-го дня просрочки с дня, указанного в квитанции, УК начинает начислять пеню за каждый день просрочки в размере 1/300 ключевой ставки, установленной на день просрочки, сейчас она находится на уровне 9,5 процента годовых. Пеня начисляется за каждый день просрочки.

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Сначала УК звонит должнику и присылает ему обращения, а затем обращается в суд. В случае удовлетворения иска и наличия исполнительного листа, с должника начнут автоматически списывать задолженность со счетов и могут арестовать имущество, он также не сможет выехать за границу.

При этом, указал Розанов, с 20 июня процедура ускорилась — теперь производства по долгам открываются автоматически, с помощью специальной информационной системы без участия пристава. Кроме того, управляющие компании могут привлекать коллекторов для взыскания задолженности, а также передавать сведения о задолженностях в бюро кредитных историй, что может привести к проблемам с получением кредита.

По данным Минстроя и Росстата, задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг к концу 2021 года достигла более триллиона рублей. За два года размер долга за услуги ЖКХ вырос на 15 процентов и достиг почти 1,5 триллиона рублей. По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, на данный момент уровень оплаты в стране достиг 93,76 процента.

В декабре 2021 года заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила привлекать россиян, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), к уборке снега.

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Марина Совина
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