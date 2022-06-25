МВД оценило идею лишать гражданства за незаконный оборот алкоголя

МВД выступило против идеи Совфеда о лишении гражданства за незаконный оборот алкоголя

МВД выступило против предложения Совета Федерации о лишении российского гражданства за незаконное производство и оборот алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению правоохранителей, ограничение прав и свобод граждан возможно только по социально оправданным целям, а производство, хранение или сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, не несут в себе повышенной опасности для общества.

В феврале первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин заявил, что перечень преступлений, за которые могут лишить гражданства и депортировать, следует изменить. В этот список предложили добавить «незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны», заявил Рябухин.

Ранее стало известно, что на Урале 18 человек насмерть отравились поддельным алкоголем. 16 человек скончались в Екатеринбурге, один в Нижнем Тагиле и один в Ревде. После случившегося были задержаны двое мужчин, подозреваемые в изготовлении и сбыте суррогатного алкоголя. Предприниматели занимались незаконной деятельностью на протяжении двух лет. Суррогат продавали в одном из павильонов екатеринбургского рынка «Ботанический». Алкоголь приобретали на розлив люди, которые жили рядом с рынком.