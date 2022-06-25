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В Сербии намерены найти альтернативу российской нефти

Президент Сербии Вучич заявил о сложной ситуации с заменой российской нефти в стране

Фото: Nick Oxford / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна должна найти альтернативу российской нефти из-за санкций ЕС. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что ситуация с нефтью сложная, так как в стране функционирует только «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС, 56,1 процента компании принадлежит «Газпрому» и «Газпромнефти») — другие компании перестали импортировать нефтепродукты из-за убыточности.

По словам Вучича, правительство намерено найти «решение и замену российской нефти», до этого времени продолжается заполнение новых хранилищ, которые находятся у частных коммерческих структур.

«Но к нам нефть, по сути, может поступать только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии), а на нас начинают давить и нефтью из Киркука, так как россияне владельцы 56,1 процента НИС. Отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними сотрудничать», — заявил президент Сербии.

Ранее в июне в Сербии прокомментировали призыв Еврокомиссии «выбрать сторону» в российско-украинском конфликте. «Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться», — заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

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Дарья Рыбак
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