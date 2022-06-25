Economic Times заявила о проблемах ВСУ из-за неумения пользоваться западным оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами из-за неумения пользоваться западными вооружениями. Об этом заявила индийская газета The Economic Times.

Отмечается, что оружие поставляется в изобилии, однако украинским военным становится все сложнее применять его современные образцы. «В украинской армии ограниченное количество военнослужащих, обладающих достаточной квалификацией для обращения с ним», — пишут авторы статьи.

Издание сообщило, что из-за нехватки кадров в ВСУ часть техники уничтожается или переходит в руки российских военных. Так, как стало известно газете, Киев теряет значительное количество поставленных США гаубиц M777 в результате контрбатарейной борьбы.

Ранее военные специалисты в комментарии для Daily Shincho оценили эффективность реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, отправленной США для Украины. По их мнению, этот вид вооружений сложен в бою и плохо защищен, он станет скорее обузой для украинских Вооруженных сил.

