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Путин предложил дооборудовать белорусские Су-25

Президент Путин предложил дооборудовать белорусские самолеты Су-25 в России

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин предложил дооборудовать белорусские самолеты Су-25 на российских заводах. Слова главы государства передает ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным попросил помочь адекватно отреагировать на тренировочные полеты самолетов НАТО, на которых может находиться ядерное оружие.

В свою очередь Путин ответил, что на вооружении Белоруссии состоит большая группировка Су-25 и предложил их доработать.

«Правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России, но мы с вами договоримся, когда это сделать и соответствующим образом начать подготовку летного состава», — заключил президент.

Ранее Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко заявил, что Москва передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М» в ближайшие месяцы. В связи с этим он предложил поручить министрам обороны и начальникам генеральных штабов проработать все необходимые для этого детали.

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Никита Абрамов
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