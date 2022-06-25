Глава ВОЗ разочаровался решением Верховного суда США по абортам

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что разочарован решением Верховного суда США по абортам

Решение Верховного суда США об отмене конституционных гарантий права на аборты противоречит защите прав женщин. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.

«Я очень разочарован, поскольку права женщин должны быть защищены​​​. Я ожидал, что Америка будет защищать такие права», — сказал глава ВОЗ.

Ранее было вынесено постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем право на аборт будет определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, а другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

В 1973 году Верховный суд США решил, что государство не может препятствовать женщине совершить аборт, пока плод не стал жизнеспособным. Решение было принято после обращения Джейн Роу, которая заявила, что подверглась изнасилованию. Тогда в Техасе, где она жила, аборты были запрещены. Ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Решение суда по этому делу стало одним из наиболее политически значимых в Соединенных Штатах.