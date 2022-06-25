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Подсчитано необходимое для полного восстановления Мариуполя время

Председатель ОП ДНР Кофман заявил, что на полное восстановление Мариуполя нужно 3-5 лет

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

На полное восстановление Мариуполя, микрорайоны которого получили серьезные повреждения во время боев за город, понадобится от трех до пяти лет. Такую цифру озвучил председатель общественной палаты (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман. Его цитирует ТАСС.

«Я бы в этой ситуации опирался на опыт восстановления Грозного. Если не ошибаюсь, это было от трех до пяти лет. Такие же сроки потребуются и для восстановления Мариуполя», — рассказал он.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что подготовка к реконструкции Мариуполя уже стартовала. По его словам, в городе начали строить жилые районы и социальные объекты. При этом он признал, что затраты России на восстановление города будут достаточно большими.

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Марина Совина
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