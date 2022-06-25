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В Северодонецке назвали требование к сдаче боевиков на «Азоте»

Комендатура Северодонецка потребовала от бойцов на «Азоте» вывести мирных жителей с завода

Фото: Reuters

В комендатуре Северодонецка назвали требование к сдаче украинских боевиков, остающихся на территории завода «Азот», переговоры с ними продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наше требование — сначала выход мирных жителей из бомбоубежищ "Азота"», — сообщили в комендатуре. Там также оценили, что в бомбоубежищах комбината может находиться 500-550 мирных жителей, «некоторым из них удается выходить, но неорганизованно».

В то же время часть боевиков пытается выйти из промзоны Северодонецка в соседний Лисичанск, переправа, которую они наладили через реку Северский Донец для своего отступления была разрушена, добавили в комендатуре.

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что на территории «Азота» могут находиться около 600 гражданских лиц. 23 июня бойцы украинского батальона «Айдар» с комбината заявили о готовности прекратить сопротивление и сдаться. Они также потребовали прекратить огонь и обеспечить безопасный выход с промзоны гражданских лиц.

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Марина Совина
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