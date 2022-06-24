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В ЛНР оценили число заложников на заводе «Азот»

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: бойцы ВСУ держат на заводе «Азот» около 600 заложников

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) держат около 600 гражданских лиц на территории завода «Азот» в Северодонецке. Такую оценку числа заложников привел помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, сообщает ТАСС.

20 июня подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что на «Азоте» находятся до тысячи мирных жителей. Он также отметил, что обороняющие завод отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали поднимать белые флаги и выходить с предложениями о переговорах. По его словам, положение у окруженных украинских военных плачевное. «Буквально земля горит под ногами», — подчеркнул Марочко.

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Марина Совина
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