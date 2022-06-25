Трамп оценил решение Верховного суда США по абортам

Экс-президент Трамп назвал решение суда по абортам «самой большой победой для жизни»

Бывший президент США Дональд Трамп оценил решение Верховного суда США о признании неконституционным права женщин на аборт, сообщает Axios.

По его словам, данное решение является наибольшей «победой для жизни» этого поколения. Политик заявил, что произошедшее стало результатом его назначения трех консервативных судей — Нила Горсача, Бретта Кавано и Эми Кони Барретт.

«Наряду с другими решениями, которые были объявлены недавно, [это] стало возможным только потому, что я выполнил все, как обещал, включая выдвижение и утверждение трех очень уважаемых и сильных конституционалистов в Верховном суде Соединенных Штатов», — сказал экс-президент.

В беседе с Fox News Трамп прокомментировал свою роль в признании неконституционным права женщин на аборт словами: «бог принял решение». Он подчеркнул, что штатам вернули права, которые им ранее принадлежали.

Ранее было вынесено постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем право на аборт будет определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, а другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

В 1973 году Верховный суд США решил, что государство не может препятствовать женщине совершить аборт, пока плод не стал жизнеспособным. Решение было принято после обращения Джейн Роу, которая заявила, что подверглась изнасилованию. Тогда в Техасе, где она жила, аборты были запрещены. Ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Решение суда по этому делу стало одним из наиболее политически значимых в Соединенных Штатах.