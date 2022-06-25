Названы угрозы для НАТО и США из-за ситуации на Украине

Аналитик Asia Times Брайен заявил о сокращении арсеналов оружия у Запада из-за Украины

Иностранный журналист Стивен Брайен назвал угрозы, с которыми НАТО И США столкнулись из-за сложившейся ситуации на Украине. Его статья опубликована на сайте Asia Times.

Аналитик заявил, что арсеналы оружия у стран Запада начали заметно сокращаться и оперативно их пополнить не представляется возможным. По его словам, указанный факт создает прямую угрозу для Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу.

По словам автора материала, Вашингтон с союзниками способны участвовать только в коротких военных конфликтах, при этом затяжные боевые действия разоряют их арсеналы. По этой причине США столкнулись с двумя опасностями, одной из которых является затягивание украинского кризиса.

«Им просто не хватит арсенала для того, чтобы продолжать в такой же манере поддерживать Украину», — пояснил специалист. Кроме того, эксперт считает, что существует риск начала боевых действий в Азии. Речь шла о Тайване или Корее, уточнил Брайен.

В мае экс-генсек НАТО предупредил американского президента Джо Байдена о риске «новой катастрофической войны». Хавьер Солано отмечает, что президенту США следует серьезно задуматься о последствиях его пассивности по отношению к Ирану и отыскать путь вперед, чтобы Запад не ввязался в еще один непрошеный конфликт.

