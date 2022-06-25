Джонсон собрался пригласить Зеленского в Великобританию

Джонсон хочет пригласить Зеленского приехать с визитом в Великобританию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского приехать с визитом в королевство, сообщает Sunday Times, передает ТАСС. Украинский лидер может встретиться с королевой Елизаветой II, а также поприсутствовать на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме.

По данным издания, таким образом британский премьер планирует повысить свой рейтинг, который продолжает падать после скандала с вечеринками в резиденции на Даунинг-стрит. При этом отмечается, что если конфликт на Украине продолжится, существует большая вероятность того, что Зеленский примет решение не покидать страну, ответив Джонсону отказом.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила желание в ближайшее время посетить Киев. Она не стала уточнять, какие именно темы ей бы хотелось обсуждать в ходе ее предстоящего визита.