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Многие украинские военные вплавь сбежали из Северодонецка

Украинские военные были вынуждены бежать из окруженного Северодонецка вплавь

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Близкий к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) источник рассказал ТАСС, что большое количество солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены бежать из окруженного Северодонецка вплавь через реку Северский Донец.

«Многие бежали в Лисичанск через Северский Донец вплавь», — заявил он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что украинские военные собираются устроить очередную провокацию, взорвав дамбу в городе Курахово в ДНР, после чего они обвинили бы российских солдат в затоплении сельхозугодий и уничтожении урожая.

Также представитель Минобороны заявлял, что солдаты ВСУ оборудовали опорный пункт со снайперскими точками в здании детсада №15 в Константиновке. По периметру выставили огневые и снайперские точки, при этом, подходы к учреждению заминированы, пояснил он.

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Марина Совина
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