Пентагон одобрил отступление ВСУ из Северодонецка

В Пентагоне одобрили решение ВСУ об отступлении из Северодонецка

Решение Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступить из Северодонецка позволит им в дальнейшем занять лучшие позиции для обороны. С таким одобрением выступил во время брифинга один из представителей Пентагона, сообщение опубликовано на сайте Министерства обороны США.

«С выходом из Северодонецка ВСУ смогут занять лучшие позиции для оборонительных действий. Полагаю, важно задуматься о цене, которую Россия заплатила за этот очень небольшой и очень затратный успех», — объяснил чиновник.

Представитель оборонного ведомства также подчеркнул, что у украинских войск после получения Киевом от США реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS есть возможности для дальнейшего ведения боевых действий.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Украина начала применение отправленных Вашингтоном РСЗО HIMARS. Он опубликовал видео, на котором запечатлен запуск нескольких ракет с интервалом в две-три секунды.