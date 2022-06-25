Вучич заявил о «состоянии войны» между ЕС и Россией

Президент Сербии Вучич: часть ЕС находится в «состоянии войны» с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сейчас часть Евросоюза (ЕС) находится в состоянии войны с Россией, отправляя оружие на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом глава государства рассказал после участия в саммите ЕС — Западные Балканы, который прошел в четверг, 23 июня.

«Как вы ожидаете, что будет позитивно думать о Сербии тот, кто отправил 12 больших гаубиц, 30 танков, С-300 и шесть самолетов (Украине — прим. "Ленты.ру"), как такая страна относится к нам?» — отметил Вучич.

Президент также обвинил ЕС в нежелании считаться с позицией Сербии по поводу введения санкций против России. «Также они не хотят слушать, насколько нам важно самим принимать решение о том, когда и как вести себя, вводить или не вводить санкции, в чем требуем уважения для нас», — подчеркнул Вучич.

Помимо прочего, он заявил о важности рационального подхода в политике и напомнил, что сейчас в Сербии около 300 тысяч человек работают в иностранных компаниях.

Ранее Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин прокомментировал призыв председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен «выбрать сторону» в российско-украинском конфликте. По словам политика, в отличие большинства народов ЕС, Сербия всегда была «на лучшей стороне истории».

Что делать?



