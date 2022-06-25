Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Захарова впервые написала английский текст для песни

Представитель МИД Мария Захарова впервые написала английский текст для песни June Song

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова впервые написала текст для песни на английском языке. Об этом она сообщила РИА Новости.

Захарова рассказала, что сочинила трек June Song для популярной певицы Люси Чеботиной. По ее словам, текст появился некоторое время назад, но долго не получалось найти подходящего исполнителя.

«Я знала, как бы я хотела, чтобы это звучало. И вдруг этой весной мне дают послушать этот голос, и я понимаю, что может получиться», — призналась дипломат и добавила, что ранее не была знакома с Чеботиной. Отмечается, что она встретилась с певицей и после прослушивания демозаписи «все сложилось».

Захарова также ответила на вопрос журналистов о том, почему песня написана именно на английском языке. «Эмоции приходят в том виде и в тех словах, в которых приходят, так случилось (...) Мой личный вклад в импортозамещение», — заключила дипломат.

В июне Захарова прокомментировала слова болгарского премьер-министра Кирила Петкова, обвинившего ряд местных политиков и российского посла Элеонору Митрофанову в своей отставке. «В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки... Думаю, человек устал, начал заговариваться», — предположила она.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Володин призвал украинцев не торопиться выкидывать учебники по русскому языку
Минобороны опубликовало видео работы вертолетов Ка-52
Названа новая дата запуска Crew Dragon
Россиянин Токов одержал седьмую победу в Bellator подряд
Столтенберг объявил о планах НАТО согласовать полный пакет помощи Украине
Группа Little Big уехала из России в США
Еврокомиссия займется анализом СМИ в Словакии
Захарова впервые написала английский текст для песни
Токаев поручил привлечь зарубежные инвестиции в экономику Казахстана
Строящийся мост рухнул на проезжую часть в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.