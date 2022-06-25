Представитель МИД Мария Захарова впервые написала английский текст для песни June Song

Официальный представитель МИД России Мария Захарова впервые написала текст для песни на английском языке. Об этом она сообщила РИА Новости.

Захарова рассказала, что сочинила трек June Song для популярной певицы Люси Чеботиной. По ее словам, текст появился некоторое время назад, но долго не получалось найти подходящего исполнителя.

«Я знала, как бы я хотела, чтобы это звучало. И вдруг этой весной мне дают послушать этот голос, и я понимаю, что может получиться», — призналась дипломат и добавила, что ранее не была знакома с Чеботиной. Отмечается, что она встретилась с певицей и после прослушивания демозаписи «все сложилось».

Захарова также ответила на вопрос журналистов о том, почему песня написана именно на английском языке. «Эмоции приходят в том виде и в тех словах, в которых приходят, так случилось (...) Мой личный вклад в импортозамещение», — заключила дипломат.

В июне Захарова прокомментировала слова болгарского премьер-министра Кирила Петкова, обвинившего ряд местных политиков и российского посла Элеонору Митрофанову в своей отставке. «В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки... Думаю, человек устал, начал заговариваться», — предположила она.