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Лидеры G7 договорятся о запрете на импорт золота из России

Reuters: Байден и другие лидеры G7 согласятся запретить импорт нового золота из России

Фото: Shutterstock

Президент США Джо Байден и другие лидеры G7 согласятся ввести запрет на импорт нового золота из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, Министерство финансов США распространит постановление о запрете ввоза нового золота в США во вторник, 28 июня. С аналогичным объявлением выступят лидеры других стран G7 на саммите, который пройдет на юге Германии с 26 по 28 июня.

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Варвара Кошечкина
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