Лидеры G7 обсудят новые меры давления на Россию из-за Украины

Лидеры G7 на саммите обсудят возможности наращивания давления на Россию из-за Украины

Страны «Большой семерки» (G7) на предстоящем саммите в Германии обсудят возможности наращивания давления на Россию из-за Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, на саммите уделят внимание новом вызовам мировой экономики, ставшие результатом военных действий на Украине.

Кирби добавил, что лидеры G7 также обсудят тактику выстраивания отношений с президентом России Владимиром Путиным в новых условиях. «Так что будут некоторые объявления», — подчеркнул представитель Белого дома.

Брифинг проводился на борту самолета президента США Джо Байдена по пути на саммит G7, который который пройдет в Мадриде 28-30 июня.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на саммите «Большой семерки» будут обсуждаться перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине.