Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лидеры G7 обсудят новые меры давления на Россию из-за Украины

Лидеры G7 на саммите обсудят возможности наращивания давления на Россию из-за Украины

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) на предстоящем саммите в Германии обсудят возможности наращивания давления на Россию из-за Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, на саммите уделят внимание новом вызовам мировой экономики, ставшие результатом военных действий на Украине.

Кирби добавил, что лидеры G7 также обсудят тактику выстраивания отношений с президентом России Владимиром Путиным в новых условиях. «Так что будут некоторые объявления», — подчеркнул представитель Белого дома.

Брифинг проводился на борту самолета президента США Джо Байдена по пути на саммит G7, который который пройдет в Мадриде 28-30 июня.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на саммите «Большой семерки» будут обсуждаться перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М»
Раскрыта суточная норма потребления свежих ягод и фруктов
Лидеры G7 обсудят новые меры давления на Россию из-за Украины
Путин предложил дооборудовать белорусские Су-25
Появились подробности участия Овечкина в матче футбольного «Динамо»
Непомнящий одержал четвертую победу на турнире претендентов
Шольц призвал готовиться к подорожанию энергоносителей
Лукашенко предложил Путину зеркально ответить на агрессию НАТО
В Турции поймали греческого шпиона
Эрдоган обвинил Швецию в отсутствии инициативы по решению озабоченности Анкары
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.