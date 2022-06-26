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Премьер Бельгии предупредил Европу о проблемах из-за нехватки газа из России

Премьер Бельгии предрек «эффект домино» в Европе в связи с трудностями в поставках газа

Фото: Shutterstock

Проблемы с энергоснабжением в Германии, вызванные нехваткой российского газа, окажут огромное влияние на остальные страны Европы. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в эфире немецкого телеканала N-TV.

Он предрек «эффект домино» для всего Евросоюза из-за проблем с поставками газа. Германия пока единственная страна, признавшаяся в том, что она будет вынуждена сократить экономическую деятельность, отметил бельгийский премьер.

21 июня вице-канцлер Германии Роберт Хабек допустил ухудшение экономической ситуации в стране на фоне изменений в энергетическом секторе. По его словам, газохранилища страны заполнены почти на 60 процентов, поэтому если они будут наполовину наполнены зимой, а «газовый кран будет перекрыт», то стране грозит тяжелый экономический кризис.

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Любовь Ширижик
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