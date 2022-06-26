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В Чехии разработают национальный «закон Магнитского»

Глава МИД Чехии Липавский сообщил о разработке национального «закона Магнитского»

Фото: Unsplash.com

В Чехии разработают национальный «закон Магнитского», этим займется специально созданное отделение министерства иностранных дел в сотрудничестве с другими ведомствами. Об этом сообщил глава чешского МИД Ян Липавский, передает РИА Новости.

В среду, 22 июня, соответствующую инициативу одобрило правительство страны. Так называемый «закон Магнитского» позволит вводить национальные санкции в отношении физических и юридических лиц, нарушивших законодательство, в первую очередь в сфере прав человека, но при этом избежавших рестрикций со стороны Европейского союза.

Подвергшимся санкциям лицам могут запретить въезд в Чехию или заморозить принадлежащее им имущество, а также их могут предложить внести их в санкционные списки ЕС, уточнил Липавский.

Также ограничительные меры могут отличаться от тех, которые используются в Евросоюзе, однако в целом они укладываются в правила политического блока, которые определяют поведение, подлежащее рестрикциям. Проект еще предстоит рассмотреть парламенту республики.

О намерениях Чехии принять национальный «закон Магнитского» стало известно в октябре 2021 года. Готовящаяся политическая программа новой правящей коалиции в Чехии включает в себя пересмотр отношений с Россией, рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак.

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Марина Совина
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