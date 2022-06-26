Польша выступила против снятия флагов с российских мемориалов

Замглавы МИД Польши Пшидач выступил против снятия флагов в «Катыни» и «Медном»

Заместитель министр иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что ведомство выступило против снятия государственного флага страны на мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Польское радио 24».

«Реакция уже наступила. Польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала и потребовал от российских властей, управляющих этой территорией объяснений действий такого типа», — подчеркнул замглавы МИД Польши.