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Матвиенко сочла геноцидом заморозку банковских счетов россиян за рубежом

Матвиенко назвала геноцидом заморозку счетов россиян за рубежом по этническому принципу

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом в эфире белорусского телеканала СТВ. Ее слова приводит РИА Новости.

Российский политик назвала произошедшее дискриминацией и геноцидом. «Мы видим, что произошло. Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, без суда замораживаются счета россиян и белорусов (за рубежом) по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид», — заявила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции против государственной вещательной компании ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине. Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, по аналогичной причине также были приняты в отношении военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, а также председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.

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Марина Совина
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