Психоаналитик объяснил интерес людей к историям о маньяках

Психоаналитик Герчикова объяснила интерес людей к маньякам неумением выражать агрессию

Интерес людей к историям о маньяках можно сравнить с тем, что девочек больше привлекают немного развязные парни, считает психоаналитик, психотерапевт Ирина Герчикова. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что те кажутся классными и задорными, в то время как скромники — скучными.

Говоря о том, чем вызван интерес людей к историям о маньяках, важно понимать, что у всех есть агрессия, и кто-то может ее проявлять, а кто-то не может, обратила внимание Герчикова.

«Маньяк может привлекать тем, чего я не могу — я не могу выразить агрессию. И в своей работе я тоже часто сталкиваюсь с тем, что люди не умеют выражать свою агрессию, они ее подавляют, и через привлечение к таким маниакальным тенденциям человек опосредованно выражает, не выражая, свои какие-то агрессивные точки», — объяснила она.

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