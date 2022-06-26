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В США предрекли крах современного мира

Ведущий Fox News Уоттерс заявил об утрате США способности защищать глобальный миропорядок

Фото: Unsplash

Журналист Джесси Уоттерс заявил, что современный глобализированный мир рухнет из-за экономических причин. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Уоттерс предрек крах современного мира из-за дефицита продуктов питания и энергоресурсов. «Этот процесс уже начался», — подчеркнул он. Ведущий напомнил о продовольственных кризисах в Перу и на Шри-Ланке. Эта проблема может коснуться любую страну, отметил он.

Ведущий добавил, что США обеспечивали функционирование глобального миропорядка, в то время как американские ВМС защищали судоходство. На данный момент страна столкнулась с утратой этой способности. Собеседник Уоттерса, автор книги «Конец света — только начало» Питер Зейхан добавил, что у США исчезло желание придерживаться своего прежнего курса.

«Мы растратили всю прежнюю мощь. На вооружении у нас 14 авианосцев, еще несколько на подходе — этого достаточно для разрушения какой-то страны, но для патрулирования мирового океана с целью защиты морской торговли необходимо около 800 эсминцев, а у нас их всего 70», — подчеркнул он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил об упадке американоцентричной модели мироустройства. По его словам, в этом заключается начало нынешнего кризиса.

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Марина Совина
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