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Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей

Премьер Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Отмечается, что средства будут потрачены на мероприятия, направленные на обеспечение стабильного развития экономики и рынка в условиях западных санкций. Ранее в 2022 году средства из резервного фонда выделялись на поддержку IT-отрасли, переобучение безработных, а также предоставление льготных займов предприятиям, занимающимся разработкой технологий и производством продукции, которая может заменить иностранные аналоги.

«Источник увеличения резервного фонда — неиспользованные остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года», — добавили в кабмине.

Резервный фонд Правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий год.

22 июня сообщалось, что Мишустин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 7 процентов.

Мировая история санкций


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Елизавета Новикова
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