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Мишустин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке

Премьер Мишустин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% до конца года

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Постановление кабинета министров о снижении ставки льготной ипотеки с 9 до 7 процентов подписано, льготу можно получить до конца года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», — отметил российский премьер.

Процентная ставка по программе «Льготная ипотека» была снижена по поручению российского лидера Владимира Путина, при этом срок действия программы и ее параметры остались прежними. Таким образом, для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской и Ленинградской областей размер субсидируемого кредита составляет 12 миллионов рублей, для остальных российских субъектов — 6 миллионов рублей.

Максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки был увеличен до 30 миллионов и 15 миллионов соответственно. Получить такой заем россияне смогут до конца 2022 года.

Ранее Владимир Путин призвал продлить действие нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2030 года. По словам президента, нужно искать способы не терять темпы строительства в России на фоне западных санкций — в том числе поддерживать производителей стройматериалов.

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Варвара Кошечкина
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