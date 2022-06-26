Российские военные нашли склад ВСУ с иностранным оружием

В Минобороны России сообщили об обнаружении склада с ПЗРК Javelin и NLAW под Харьковом

Российские военнослужащие нашли склад ВСУ с иностранным оружием в освобожденном населенном пункте в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, в хранилище, которое находилось в жилом доме, были обнаружены брошенные при отступлении украинскими силами переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Javelin и NLAW.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют устроить очередную провокацию, взорвав дамбу в городе Курахово в ДНР, после чего они обвинили бы российских солдат в затоплении сельхозугодий и уничтожении урожая.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России на Украине. По его словам, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).