Москвичам обещали температурный рекорд

Синоптик Макарова обещала москвичам температуру воздуха до плюс 33 градусов 27 июня

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова заявила, что температура воздуха в Москве в понедельник, 27 июня, может установить рекорд. Ее слова приводит РИА Новости.

Макарова обещала москвичам до плюс 33 градусов и заявила, что предыдущий температурный рекорд в этот день был установлен год назад.

«Максимальная температура 27 июня, рекордная именно для этой даты, была установлена в 2021 году, она достигла 33,6 градуса. В этом году мы будем близко к этому рекорду, у нас прогнозируется 31-33 градуса днем по Москве», — рассказала синоптик.

Специалист добавила, что 27 июня также ожидаются локальные и умеренно интенсивные кратковременные дожди.

Ранее россиян предупредили об аномальной жаре. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что такая погода у неподготовленных людей может вызвать тепловой стресс.