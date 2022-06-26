Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Москвичам обещали температурный рекорд

Синоптик Макарова обещала москвичам температуру воздуха до плюс 33 градусов 27 июня

Фото: Unsplash

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова заявила, что температура воздуха в Москве в понедельник, 27 июня, может установить рекорд. Ее слова приводит РИА Новости.

Макарова обещала москвичам до плюс 33 градусов и заявила, что предыдущий температурный рекорд в этот день был установлен год назад.

«Максимальная температура 27 июня, рекордная именно для этой даты, была установлена в 2021 году, она достигла 33,6 градуса. В этом году мы будем близко к этому рекорду, у нас прогнозируется 31-33 градуса днем по Москве», — рассказала синоптик.

Специалист добавила, что 27 июня также ожидаются локальные и умеренно интенсивные кратковременные дожди.

Ранее россиян предупредили об аномальной жаре. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что такая погода у неподготовленных людей может вызвать тепловой стресс.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
США предрекли раскол на «красных» и «синих»
Москвичам обещали температурный рекорд
В США оценили число попадающих в зону риска женщин из-за отмены права на аборты
СК сообщил о застреленном украинским военным за поездку в Крым мариупольце
Раскрыта новая схема мошенничества с инвестициями от имени известного банка
Названы провоцирующие головную боль продукты
Власти Германии начали готовить население и бизнес к трудным временам
В США предрекли крах современного мира
Великобритания пообещала Украине дополнительный кредит
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.