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Россиян предупредили об аномальной жаре и тепловом стрессе

Вильфанд заявил о приходе аномальной жары в некоторые регионы России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В несколько российских регионов в ближайшие дни придет аномальная жара, температура воздуха местами будет достигать 33 градусов. У неподготовленных людей это может вызвать тепловой стресс. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«В Москве выпущено штормовое предупреждение об очень жаркой погоде с 25 по 27 июня. Температура будет достигать 32 градусов, а в понедельник — даже 33 градусов. Предупреждение также выпущено в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, где температура будет на семь градусов превышать норму до 29 июня», — объяснил метеоролог.

В Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской, Тверской областях, а также в Карелии в ближайшие дни температура будет держаться в пределах 30-33 градусов. В Калининградской области, отметил специалист, — до 30 градусов.

Аномальная жара дойдет до Сибири и Дальнего востока. Так, в Красноярском крае температура составит 34-35 градусов тепла, в Иркутской области — до 32-34 градусов, в Бурятии — до 33 градусов, в Тыве — до 33-35 градусов тепла, а в Якутии и Алтайском крае — до 34 и 38 градусов тепла соответственно.

«Когда температура выше 30 градусов продолжительнее время — это опасное явление. Оно оказывает негативное влияние на организм человека, который не привык к такому. Это тепловой стресс», — предупредил Вильфанд.

Ранее жителей Москвы и Санкт-Петербурга предупредили о приходе с субботы, 25 июня, «безжалостного солнца». В этот день температура воздуха прогреется до 31 градуса.

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Никита Абрамов
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